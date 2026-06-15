年金は受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」を選ぶと、75歳までで最大84％増額されます。しかし、受け取りを遅らせれば誰でも得になるわけではありません。健康状態や寿命、夫婦それぞれの状況によって、最適な受給タイミングは変わります。本記事では『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』(横山光昭・関口博美 ／小学館)から、年金の繰り下げ受給で損する人・得する人の分岐点について紹介します。○「繰り下げ受給」は健