NECは6月11日、Anthropic PBCおよびMS＆ADインシュアランスグループホールディングス、住友生命保険、大和証券グループ本社、三井住友トラストグループ、三井住友信託銀行、三井住友フィナンシャルグループ、明治安田生命保険など金融8社と、AIを活用した金融分野の新たな価値創出に向けた検討および共創の取り組みを開始すると発表した。NEC ロゴ○取り組みの背景NECとAnthropicを中心に複数の金融機関が参画し、高い安全性と正確