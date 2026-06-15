RIIZEが、さらに鮮明になった自信と自由奔放なエネルギーを携え、グローバルファンのもとへ帰ってきた。デビュー4年目に突入した彼らは、一層磨きのかかった実力と唯一無二のパフォーマンスを武器に、2ndミニアルバム『II』で音楽シーンに再び大きなインパクトを与える。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”RIIZEは本日（6月15日）午後6時、2ndミニアルバム『II』をリリースし、タイトル曲『Do your dance』のMVを