旅行ユーチューバーのパニボトルが、芸能人のユーチューブ活動に関する発言の余波を受けている。最近、YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」に「チャンネル登録者数1950万人クリエイターたちの高品格討論の場」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】「ギャラ5000円」アイドルが明かす韓国音楽番組の“闇”番組プロデューサーのナ・ヨンソクをはじめ、ユーチューバーのチムチャクマン、パニボトル、ミミミヌ、歌手