【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が6月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとショート丈トップスのスタイリングを公開し、話題となっている。【写真】25歳K-POP美女「異次元のスタイル」ミニスカ＆ショート丈ユニ姿◆チェウォン、美スタイル披露チェウォンは鏡越しのショットなど複数枚投稿。黒と白のストライプでシャーリングが入ったユニ