韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「디저트 카페（ディジョトゥ カペ）」の意味は？「디저트 카페（ディジョトゥ カペ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国カフェ巡りが好きな人にぴったりの韓国語です。「디저트 카페（ディジョトゥ カペ）」はどういう意味なの