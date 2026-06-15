【PLAMATEA T-60 パワーアーマー】 2027年4月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA T-60 パワーアーマー」を2027年4月に発売する。価格は9,800円。 ゲームシリーズ『Fallout』より軍事組織B.O.S.の主力PA・T-60をプラモデル化したもの。全高約200mmで接着剤不要のスナップフィッ