【PLAMATEA ブラックハニー】 6月16日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ブラックハニー」を6月16日12時より予約受付を開始する。 本商品はマンガ「キューティーハニーNova」に登場した謎の戦士「ブラックハニー」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。特徴的な二振りの刀とバイザーをつけたミステ