岡山市役所 岡山市は15日、職員の6月期ボーナスを支給しました。一般職8994人の平均支給額は92万5766円でした。前年の6月期ボーナスから5.56%アップ、額にして4万8727円増えました。 増額した理由のひとつに、支給月数が2.30月分から2.325月分に増えたことがあります。市の人事委員会の勧告を受け、2025年12月にボーナスの支給月数を年間0.5月分増やすよう条例が改正されました。 このほか特別職の支