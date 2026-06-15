知事定例会見(香川県庁) 香川県は5月18日から調査した中東情勢の企業影響の結果を発表しました。 「中東情勢が事業に影響がある」とした195社の回答をまとめたもので「既に具体的に大きな影響がある」とした事業者は120社で、全体の6割を超えました。 具体的な影響では「原油由来の原材料の高騰」や「原材料の調達が困難」などが多かったということです。 そして「経営に与える影響」では「収益悪化」や「価格転嫁