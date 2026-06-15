【30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]】 6月20日 発売予定 価格：3,300円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」の商品画像を公開した。発売は6月20日を予定しており、価格は3,300円。 今回「バンダイ ホビーサイト」の商品ページが更新され、本製品のサンプル画像やパッケージ画像を公開。チェーンソー