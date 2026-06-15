「またダメ男を好きになってしまった…」「付きあう人、みんなダメ男ばかり…」そんな悩みを抱えている女性はいませんか？実は、男運が悪いと感じる女性には、いくつかの共通点があるのです。今回は、男運が悪い女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。これを読んで、自分の恋愛を見つめ直してみてくださいね！尽くしすぎてしまう相手に喜んでほしくて、ついなんでもしてあげたくなるタイプの女性は、ダメ男を引き