韓国発の人気ブランドKIRSHから、サンリオの人気キャラクター・チャーミーキティとのスペシャルコレクションが登場します。2026年5月29日(金)より原宿のTOKYO FLAGSHIP STOREで発売され、KIRSH公式オンラインストアでも順次展開予定です。KIRSHらしいストリート感とチャーミーキティのキュートな魅力が融合した、今注目のコレクションをご紹介します♡ 都会を楽しむ“Urban Play