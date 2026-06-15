◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本代表MF/FW小川航基選手が日本時間15日に自身のインスタグラムを更新。同点弾につながったヘディングシュートにチームメートから“愛あるいじり”コメントが入りました。小川選手は後半30分から途中出場すると、後半43分にコーナーキックに頭で合わせヘディングシュート。これが劇的な同点弾となり喜びを爆発