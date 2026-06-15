中国の海洋石油エンジニアリング大手である海洋石油工程は6月14日、中国で初めて開発された海洋工事用のフレキシブル製造スマート溶接ロボットシステムが天津で正式に稼働を開始したことを明らかにしました。このシステムは、海洋石油天然ガスプラットフォームの高難度かつ個別仕様の大型構造物溶接向けに開発されたもので、設計寿命は20年、最大可搬能力は30トンに達し、中核になるソフトウェアと加工条件データベースでは100％の