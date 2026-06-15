歌手の倖田來未さんは6月15日、自身のInstagramを更新。息子に髪を切ってもらった「断髪式」の様子を公開しました。【写真】倖田來未、息子による“断髪式”を披露“断髪式”の写真に反響倖田さんは「息子が断髪式してくれました笑笑」とつづり、8枚の写真を公開。ファンクラブアプリの生配信中の一幕で、倖田さんが息子に髪を切ってもらう姿を披露しています。息子が髪にハサミを入れるカットや、親子で笑顔を見せるほほ笑ましい