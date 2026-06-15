トヨタ新型「和製スーパーカー」に反響殺到！近年、モータースポーツの現場で鍛え上げた技術を市販車へとフィードバックするクルマづくりを推進しているトヨタ。その頂点に君臨する新たなスーパースポーツカーとして市販化を控えているのが、TOYOTA GAZOO Racingが展開する新型「GR GT」です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「和製スーパーカー」です！（70枚）このモデルは通常のクルマづくりとは異なり、先にモ