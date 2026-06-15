きょう（15日）の年金支給日にあわせて、岡山市で、園児たちが特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。 【写真を見る】「詐欺に騙されないでね」年金支給日にあわせて園児たちが商店街で特殊詐欺被害の防止を呼びかけ【岡山】 （園児による呼びかけ）「詐欺に騙されないでね」 特殊詐欺被害の防止を呼びかけたのは、岡山市北区の「蓮昌寺こども園」の園児21人です。 表町商店街で歌を披露した後、祖父母や通行人に園児からのメ