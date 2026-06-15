名古屋の中学校の教員が、修学旅行先の東京都内で生徒120人あまりの個人情報が記載された「教員用しおり」を紛失していたことが分かりました。 【写真を見る】修学旅行先の東京で｢教員用のしおり｣紛失 原宿付近で気づき探すも見当たらず…今後はストラップで首から掛けるなどの対応 名古屋の中学校 名古屋市教育委員会によりますと、南区の市立大江中学校の教員は6月10日、修学旅行先の東京都内で分散学習中の原宿付近で生徒対応