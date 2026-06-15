「今回のブラジル代表は今までの代表の中で一番弱いんじゃないか」「これは外しちゃいけないでしょ。今のは引退した僕でも入れられた」「プロでしょ。なんのために毎日練習してんだ！これ許さないです、俺は」これらは全て、ブラジル対モロッコ（１−１）の中継内で、解説を務めた田中マルクス闘莉王氏が、セレソンに対して放った言葉である。愛が溢れる辛口コメントは、かなり話題となった。日本サッカーを熟知するブラジル人