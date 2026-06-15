道はＩＲ＝カジノを含む統合型リゾートに関する新たな「基本的な考え方」の素案を示しました。２０１９年に盛り込んでいた具体的な候補地などは明記されませんでした。道は道議会の委員会で、ＩＲ＝カジノを含む統合型リゾートに関する新たな「基本的な考え方」の素案を示しました。（道の担当者）「ＩＲ整備の意義、北海道ＩＲの方向性の２点について、道の考え方を素案として取りまとめたところでございます」