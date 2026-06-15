プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、この週末ヤクルトと対戦。13日(土)の試合は、打線がつながり逆転勝利を収めました。 柏崎で行われたヤクルトとの一戦。試合は1回、三度のトリプルスリーに輝いたヤクルトの山田哲人にホームランを打たれ先制を許します。それでも5回、チャンスで2番・田中、3番・高山が連続タイムリーで1点差。4番・ウォーカーは倒れるも、5番・小西が同点タ