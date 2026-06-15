●梅雨前線が徐々に北上へ●あす16日(火)は晴れ間あるが これが貴重な梅雨の晴れ間●今週中頃～曇りがちの日々 今週末はまとまった雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょうは6月15日…6月も半分が終わる、といったところですが、その6月前半の県内の空模様を振り返っていきますと、気象台から梅雨入りが発表されたのが今月4日で、その前後はぐずつく天気が多かったのですが、先週半ばから少し長い梅雨の中休みの期間となりまし