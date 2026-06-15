「赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会は、およそ１億８０００万円が使途不明になっていると発表しました。弁護士などによりますと、使途不明金はおよそ１億８０００万円で、５０代の男性事務局長に着服の疑いが持たれています。この男性は事務局長になる以前から会計責任者で、寄付金・運営資金などを１人で管理していました。なぜ長期間発覚しなかったのかというと、金融機関から借り入れるなどして帳簿上の穴埋め