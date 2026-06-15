15日午前、南さつま市で軽乗用車が道路を横断していた電動カートと衝突する事故があり、電動カートに乗っていた女性(86)が意識不明の重体です。事故があったのは、南さつま市加世田東本町の市道です。警察によりますと15日午前10時50分ごろ、南九州市の女性(73)が軽乗用車を運転し、加世田本町方向に走行していた際、道路を電動カートで横断していた南さつま市の女性(86)と衝突しました。電動カート