漫画『はたらく細胞』の作者・清水茜氏が15日、自身のXを更新し、連載中に複数の病を抱えていたことを打ち明けた。【Xより】複数の病を抱えて連載…『はたらく細胞』作者のコメント全文同作は、赤血球や白血球など人体で働く無数の細胞たちを擬人化し、彼らが病原菌と戦う姿を描いた作品で、『月刊少年シリウス』で2015年〜2021年まで連載された。2018年7月より始まったアニメ放送を皮切りに、「はたらかない細胞」「はたらく