経済同友会の山口明夫代表幹事が会見し、アメリカとイランの和平合意を歓迎しつつ、代替製品の検討などは勢いを止めることなく継続することが重要となると指摘しました。経済同友会・山口代表幹事「米国とイランの合意にいたったことについては、これを歓迎したいというふうに思います」山口代表幹事はこのように述べた上で、ホルムズ海峡内に留まっていた船舶が無事に目的地に着き、原油やナフサなどが円滑に調達されて、サプライ