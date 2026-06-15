イギリスのスターマー首相は、16歳未満のSNS利用を禁止すると表明しました。イギリスのスターマー首相は15日、記者会見を行い、「有害なコンテンツや過剰なスクリーンタイムから子どもたちを守ることを目的に、16歳未満のSNS利用を禁止する」と表明しました。これまでオーストラリア、カナダ、インドネシアなどの国が子どものSNS利用に関して、年齢に基づく制限や要件を設ける法案を導入したり発表したりしています。スターマー首