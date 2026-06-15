タレント・明石家さんまがＭＣを務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１３日放送され、ケンドーコバヤシがゲスト出演した。大のプロレス好きで、テレビ朝日系バラエティー「アメトーーク！」で「越中詩郎芸人」をプレゼントしたこともあるケンコバ。自身の経歴を振り返る中で、芸人になる前はプロレスラー志望だったことを告白した。「プロレスラーになりたかったんですよ、ホンマは。当時、まだ新日と全日しかなくて。身長