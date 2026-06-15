ロシア軍のドローン攻撃で、ウクライナの首都キーウにある世界遺産のペチェルスカヤ大修道院が被害を受けました。大修道院を管理する国立保護区などによりますと、15日未明、ロシア軍のドローンが大修道院の礼拝堂に命中しました。屋根から火災が発生しましたが、死者やけが人はいないということです。被害を受けたペチェルスカヤ大修道院は11世紀に建てられユネスコの世界遺産にも登録されています。ゼレンスキー大統領は15日、現