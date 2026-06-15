お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月15日の放送は、アスコムから発売中の『筋肉 脳 血管 腸 骨 ５つの力が毎日高まる！鎌田式長生き常備菜』の著者である、長野県諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。 阿