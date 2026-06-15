焼き魚にマカロニのサラダ。金沢工業大学で提供されているの値段は、なんと100円です。100円で食べられる朝ごはん。その狙いとは。 午前8時。大学の食堂には、朝から学生たちの列。そのお目当ては…。■テレビ金沢・中條 栞 記者：「こちらの朝食。選べるメイン に小鉢、みそ汁がついて値段は たったの100円です」 金沢工業大学で15日から始まった朝食キャンペーン。普段は約400円の定食が100円で提供されています