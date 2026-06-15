堀井涼平（２３＝東京）が１５日に行われたボートレース浜名湖の「体感型動物園ｉＺｏｏカップ」３日目１Ｒでデビュー初勝利を飾った。６コースから唯一のゼロ台とコンマ０６の踏み込みから一気に内５艇をのみ込み先頭に立つと、そのまま１着でゴールを駆け抜けた。５月２０日に多摩川でデビューし２節目、１３走目でのうれしい初白星。５月にデビューした１３８期では初勝利一番乗りとなった。水神祭を終えた堀井は「率直に