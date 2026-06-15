新日本プロレスは１５日、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＹＯＨ（３７）が７月６日後楽園ホール大会で初防衛戦に臨むことを発表した。ＹＯＨは１４日大阪城ホール大会でＤＯＵＫＩを撃破し第１００代王者に輝いた。試合後は藤田晃生、マスター・ワト、ＳＨＯ、フランシスコ・アキラの４人が次期挑戦者候補として現れ、「ＹＯＨゲーム」と称した挑戦者決定戦を提案していた。これを受け４選手による４ＷＡＹ形式の挑戦者決定