お安い豚ひき肉を使って、子どもが大よろこびするメインおかずを作りましょう。この記事で紹介するのは、「ミートボール風豚つくね」のレシピ。まあるい肉だんごに、てりてりのバーベキューソースをからめれば、子どものテンションもアップすること間違いなしですよ♪材料（2人分）〈たね〉豚ひき肉……200g玉ねぎのみじん切り……1/4個分（約50g）卵（Sサイズ）……1個しょうがのすりおろし……小さじ1片栗粉……大さじ2酒……大