鹿児島県奄美地方では、16日かけて大雨のおそれがあります。十島村では、16日朝から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。 鹿児島地方気象台によりますと、奄美地方に停滞している梅雨前線が、16日にかけて種子島・屋久島地方まで北上する見込みです。 この梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、奄美地方では、16日夕方にかけて、