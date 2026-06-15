【モデルプレス＝2026/06/15】声優の早見沙織が6月15日までに、自身のInstagramを更新。7月より放送のフジテレビ系テレビアニメ「盗掘王」でのイベント衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳美人声優「上品で大人っぽい」胸元開いたシックな黒ドレス姿◆早見沙織、美肌際立つ胸元開きドレス姿早見は「ワールドプレミアありがとうございました。アーカイブ動画も公開されております！」とつづり、屋内で撮影した「盗掘王