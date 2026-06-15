岡山市役所 岡山市は、市内の中小企業の「データに基づく意思決定体制」の構築を支援するため、専門コンサルタントチームによる伴走支援事業に参加する企業の募集を始めました。 この事業は岡山市が日本総合研究所(東京)に委託して行うものです。市内の中小企業を対象に、個人の経験や勘ではなく客観的なデータに基づいて意思決定をする「データドリブン経営」を目指して、8カ月間コンサルタントチ