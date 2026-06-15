岡山県高校総体 バレーボール女子決勝かさしんアリーナ14日 岡山県高校総体のバレーボールは14日、男女ともに決勝が行われ、熱い戦いが繰り広げられました。 女子の決勝は12大会連続50回目のインターハイ出場を狙う就実が岡山東商業と対戦。 就実は第1セットを奪い、続く第2セット。東商の反撃を受け、リードを許す展開に。このセットを奪われ、12連覇へ暗雲が立ち込