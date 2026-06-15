6月15日早朝に行われたサッカーワールドカップの1次リーグ初戦。日本は強豪オランダと対戦し引き分けとなりました。この戦いに県内でも早朝から熱い声援が送られました。空が明るくなり始めた午前5時前。高知市のスポーツコンセプトバーにはワールドカップの日本代表初戦を観戦しようと約30人のサッカーファンが集まりました。FIFAワールドカップ2026グループステー