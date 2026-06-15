ジョン万次郎にゆかりのある日米草の根交流サミットが2027年高知県内で開かれることになり、6月15日関係者などが集まって実行委員会を立ち上げました。日米草の根交流サミットはジョン万次郎がアメリカのホイットフィールド船長と育んだ友情を原点として、日米間で市民がホームステイなどを通して互いの理解を深めようと30年以上前からまいとし交互に開かれているものです。2027年5月には、県内10の市と町で開かれ、県