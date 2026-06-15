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※前回値が修正されました。 鉱工業生産指数（4月）18:00 結果0.1% 予想0.3%前回0.4%（0.2%から修正）（前月比) 結果0.3% 予想0.5%前回-2.8%（-2.1%から修正）（前年比)