県が展開する観光キャンペーンの推進委員会が6月15日、高知市で開かれ、2026年秋に開かれるよさこい高知文化祭や、放送が決まった大河ドラマを最大限活用して観光客誘致を図ることで一致しました。6月15日、高知市でどっぷり高知旅キャンペーンの推進委員会が開かれ旅行会社や観光協議会などから22人が参加しました。2026年で3年目を迎えた「どっぷり高知旅キャンペーン」は「極上の田舎、高知。」をコンセプト