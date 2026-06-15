東京時間17:31現在 香港ハンセン指数 24842.67（+124.57+0.50%） 中国上海総合指数 4096.47（+64.96+1.61%） 台湾加権指数 45396.99（+1227.95+2.78%） 韓国総合株価指数 8545.98（+422.36+5.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8914.01（+109.97+1.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76429.06（+901.11+1.19%） １５日のアジア株は総じて上昇。米国とイランが戦闘終結で合意したとの報道を受