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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７４、伊７２ｂｐ、先週末から小幅に縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.95 フランス3.693（+74） イタリア3.666（+72） スペイン3.37（+42） オランダ3.061（+11） ギリシャ3.626（+68） ポルトガル3.308（+36） ベルギー3.492（+54） オーストリア3.196（+25） アイルラ