ナーゲル独連銀総裁 ECBは7月の会合に向けてすべての選択肢をオープンにしている 海峡が再開されても、原油供給の回復には数ヶ月を要する見通し ECBは短期的な供給ショックに対処しているわけではない エネルギーからの二次的波及効果を排除することはできない ECBの政策設定は依然として概ね中立的である 当面の間、安心は見通せない