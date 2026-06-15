真夏の祭典よさこい祭りにむけて、各チームが動き出しています。隊列美が持ち味のあの受賞常連チームも6月13日、始動しました。6月13日。高知市のぢばさんセンターに集まっていたのは「とらっくよさこい（ちふれ）」の踊り子たち。◼︎川村浩平代表「昨日の晩、緊張とプレッシャーでゾクゾクして眠れなかった。みんなの顔見たらワクワクします。胸のワクワクメーター振り切れてま