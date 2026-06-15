鎌田大地 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月14日（日）FIFAワールドカップ2026 グループF 日本 2-2 オランダ ＠ダラス・スタジアム＞ サッカー FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループステージF組初戦が米国ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）はオランダ代表（同8位）と2-2で引き分け、貴重な勝ち点1を獲得した。 【試合結果】グ