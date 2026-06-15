県議会の議員定数のあり方などを検討してきた県議会の調査特別委員会は、人口が少ない選挙区の定数が多い「逆転現象」を解消するため、吾川郡や香美市の定数を変更する案を可決しました。6月開かれる県議会の本会議で審議されます県議会は、2027年の次の議員選挙に向け、議員定数や選挙区のあり方について、調査特別委員会を設置して検討を重ねてきました。15日に開かれた委員会には、委員10人全員が出席し、定数1の選挙区より定数