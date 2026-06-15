お笑いコンビ・千鳥の大悟、是枝裕和監督が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら大悟が俳優として出演した同作は、芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。相方・ノブの感想について大悟は「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思いま